Виктория Макарова вручила Юрию Савушкину знак «За заслуги перед городом Смоленском» II степени. Фото: Smolsovet.ru.

Спикер Смоленского городского Совета Виктория Макарова наградила председателя Смоленской местной организации Всероссийского общества слепых Юрия Савушкина за вклад в защиту прав и интересов инвалидов по зрению, оказание содействия в комплексной реабилитации слабовидящих людей, в приобщении их к труду, образованию, культуре и спорту.

Решение о награждении было принято депутатами на сессии в апреле.

Виктория Макарова вручила Юрию Савушкину знак «За заслуги перед городом Смоленском» II степени. Фото: Smolsovet.ru.

Церемония вручения почётного знака «За заслуги перед городом Смоленском» II степени состоялась в рамках празднования 100-летия городской организации Всероссийского Ордена Трудового Красного знамени общества слепых, которую Юрий Евгеньевич возглавляет более десяти лет.

- Спасибо за Ваши дела и начинания, за многолетнюю работу по защите интересов большой группы людей, нуждающихся в поддержке. Вы так много сделали для интеграции слабовидящих людей в общество!

Желаю Вам дальнейших успехов и благополучия, - отметила, обращаясь к Юрию Савушкину, представитель фракции «Единая Россия» Виктория Макарова, которая совместно с депутатом горсовета Светланой Новиковой также вручила членам организации Почётные грамоты города-героя.

Решение о награждении было принято депутатами на сессии в апреле. Фото: Smolsovet.ru.

Напомним, знак «За заслуги перед городом Смоленском» является наградой за выдающиеся заслуги в государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении мира, развитии экономики, производства, строительства, в науке, технике, культуре, искусстве, воспитании и образовании, здравоохранении, благотворительной и иной общественно полезной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного благополучия Смоленска, за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу, а также за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд и иную деятельность, способствующую всестороннему развитию города, повышению его авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Решение о награждении было принято депутатами на сессии в апреле. Фото: Smolsovet.ru.

Награда новая, с конца 2015 года её удостоились 11 смолян.