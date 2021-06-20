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Происшествия20 июня 2021 10:00

В озере под Смоленском нашли труп молодого парня

В случившемся разбирается полиция
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском утонул молодой парень.

Под Смоленском утонул молодой парень.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В субботу, 19 июня, в искусственном озере у деревни Болычево в Гагаринском районе обнаружили тело утонувшего парня. Об этом сообщает пресс-служба СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Труп вытащили из воды в 15.30. Спасатели отметили, что место, где погиб смолянин 2001 года рождения, не оборудовано для купания.

Как долго тело находилось в водоёме и при каких обстоятельствах парень утонул, пока неизвестно. Сейчас дело передано сотрудникам полиции, которым предстоит выяснить причину случившегося.