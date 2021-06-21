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Происшествия21 июня 2021 10:34

После ареста автомобиля смолянин выплатил моральный вред

Мужчина избил женщину, причинив ей вред здоровью средней тяжести
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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После ареста автомобиля смолянин выплатил моральный вред Фото: Александр Глуз

После ареста автомобиля смолянин выплатил моральный вред Фото: Александр Глуз

Пострадавшей удалось получить компенсацию только после вмешательства судебных приставов. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Мужчина всячески избегал контактов с приставами и тем пришлось пойти на арест его автомобиля и банковских счетов. Только это подтолкнуло его рассчитаться по обязательствам, сообщили в УФССП России по Смоленской области.

Ранее в Смоленской области 175 жителей оштрафовали за распитие алкоголя. Крепкие напитки жители употребляли в общественных местах.