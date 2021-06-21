Пилорама полностью сгорела под Смоленском

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области

ЧП произошло вечером в воскресенье, 20 июня, в деревне Пенеснарь Смоленского района. Огонь тушили несколько часов.

– Ближе к 21.00 огонь был полностью потушен. Производство сильно пострадало – здание восстановлению не подлежит, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. – К счастью, из людей никто не пострадал – на момент возгорания рабочих пилорамы на месте не было. Причина пожара уточняется.

Ранее "КП" писала, что из-за аномальной жары в Смоленской области выросла вероятность возникновения лесных пожаров.