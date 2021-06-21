Полиция установила личность погибшего в машине у детского сада в Смоленске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тело мужчины в припаркованном на улице Николаева автомобиле у здания детского сада нашли утром 21 июня. В СУ СК России по Смоленской области сообщили, что личность погибшего известна - мужчине 35 лет. Тело передано в морг для установления причины смерти.

В пресс-службе также отмечают, что мужчина мог пролежать в машине несколько дней. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее тела двух мужчин достали из озер в Смоленской области. Обе трагедии произошли днем в воскресенье.