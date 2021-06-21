Новая откормочная площадка кролиководческого комплекса открылась под Смоленском. Фото: администрация Смоленской области.

Новые мощности позволяют вдвое увеличить объемы производства - с одной до двух тысяч тонн мяса кролика в год, сообщает администрация региона итоги рабочей поездки губернатора Алексея Островского.

В настоящее время уже завершено строительство 14 новых ангаров для содержания кроликов, здания санпропускника, репродуктора и очистных сооружений.

Все ангары полностью заполнены и производство мяса, также как и его продажа, идет без сбоев. На предприятии уточняют, что 20% продукции – тушки кроликов, 80% - это фарш и различные полуфабрикаты.

По итогам прошедшего года компания выпустила около тысячи тонн мяса, а с вводом новой площадки ожидается рост производительности в два раза.

Ранее «КП» писала, что почти 700 населённых пунктов в Смоленской области газифицируют. В ближайшее время будут составлены списки территорий.