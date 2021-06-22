36-летнего мужчину ищут в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Родные и добровольцы ПСО «Сальвар» ищут пропавшего мужчину. В соцсетях поисковиков сообщается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

36-летнего мужчину ищут в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Среди примет особо выделяют черный рюкзак, с которым в последний раз видели мужчину, также он носит очки, одет в темную одежду – кепку, штаны и футболку.

Посмотреть как выглядит пропавший мужчина можно в ориентировке ниже.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области выросла вероятность возникновения лесных пожаров. Жителей просят беречь лес.