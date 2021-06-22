Двое мужчин на Citroen C5 погибли в ДТП под Смоленском. Фото: "Подслушано Гагарин".

Авария произошла в понедельник, 21 июня, недалеко от деревни Клушино. Работники местной пилорамы решили съездить в магазин за водой, но попали в ДТП, рассказал местный житель. По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, 61-летний мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и его 33-летний пассажир скончались на месте. По словам местного жителя, у последнего остались двое маленьких детей.

Ранее полиция установила личность погибшего в машине у детского сада в Смоленске. Труп мужчины обнаружили ранее родители, которые привели детей утром в понедельник в дошкольное учреждение.