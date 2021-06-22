Акция «Огненные картины войны» прошла в Смоленске. Фото: Георгий Кошелев

В понедельник, 21 июня, смоленские волонтёры провели акцию «Огненные картины войны». Мероприятие проходит в городах-героях по всей стране. За основу инсталляции взяли знаменитую сцену – Михаил Егоров водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Учитывая усложнившуюся обстановку из-за распространения коронавирусной инфекции в Смоленске, мероприятия, посвящённые круглой дате, прошли с минимальным числом зрителей и участников. По словам зрителей, площадка, где проводилось мероприятие, была оцеплена сигнальными лентами. Рисунок из свеч выложили у вечного огня напротив Кургана Бессмертия.

Акция «Огненные картины войны» прошла в Смоленске. Фото: Георгий Кошелев

Ранее "КП" писала, что в Смоленске снимали фильм о необходимости вакцинации от COVID-19. Съемки проходили на остановках общественного транспорта, поликлинике №6 и «Красной Зоне» 1-й Клинической больницы.