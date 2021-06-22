В Смоленске полицейские начали проводить рейды на водоемах. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Один из рейдов в рамках акции «Курорт-2021» прошел на Реадовском озере. Полицейские, спасатели и представители городской администрации посетили водоем и напомнили компаниям с детьми о том, что несовершеннолетние должны купаться только под присмотром взрослых, а также обратили внимание смолян на запрет употребления алкоголя во время отдыха у воды.

– Отдыхающим вручены памятки с информацией о правилах безопасного поведения на воде, действиях по спасению утопающих и методах оказания доврачебной помощи, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее тела двух мужчин достали из озер в Смоленской области. Обе трагедии произошли днем в воскресенье, 20 июня.