Программа бесплатных парашютных прыжков для молодежи стартовала в Смоленске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Социальная программа призвана возродить традиции подготовки начинающих парашютистов на Смоленщине. Прыжки будут проходить на базе аэроклуба «Линия горизонта» (аэродром «Смоленск-Южный»), расходы покроются за счёт субсидии администрации Смоленской области и спонсорской помощи парка-музея «Форпост 863».

Автором проекта является спортсменка Надежда Петунина, победившая в областном конкурсе молодёжных проектов. Для участия в программе будут отобраны 10 юношей и девушек. Кандидатам необходимо заполнить анкету и прислать в отсканированном виде по адресу angel-nadia@bk.ru до 1 июля.

Дополнительная информация по телефону +79516970177.

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