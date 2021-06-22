Автокран Liebherr вспыхнул во время движения в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло около деревни Демьянково Сафоновского района днем в понедельник, 21 июня. Услышав во время движения сильный хлопок, водитель сразу остановил машину, выскочил из нее и увидел полыхающие языки пламени за кабиной. Стихия в мгновение распространилась по всему автокрану.

Прибывшие пожарные потушили огонь, но машину восстановить не удастся. Основная рассматриваемая причина возгорания – техническая неисправность. Машине было 36 лет.

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