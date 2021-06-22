Водитель Kia Soul сбил ребенка возле трамвая на улице Николаева в Смоленске. Фото: скриншот видео ©Львова Елена.

Ребенка госпитализировали в областную больницу.

ДТП произошло около 14.00 22 июня на остановке недалеко от ТЦ «Центрум». Наезд на пешехода произошел в тот момент, когда девочка выходила из общественного транспорта.

В региональном ГИБДД пояснили, что 45-летний водитель не предоставил преимущества несовершеннолетней пассажирке трамвая.

Ранее в Смоленске полицейские начали проводить рейды на водоемах. Цель акции – предотвращение ЧП на воде.