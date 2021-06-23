Смолян предупредили о высокой пожарной опасности лесов

В регионе рассказали о высокой пожарной опасности. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В период с 23 по 26 июня ожидается нарастание горимости 4 класса по всей области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

В связи с этим попросили соблюдать простейшие правила:

- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;

- не бросать горящие спички, окурки;

- не оставлять в лесу мусор;

- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;

- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.

Если заметили лесной пожар, обязательно

сообщите по телефону 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес». Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101», добавили в ведомстве.

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