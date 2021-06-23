В Смоленске возмутились поведением детей, которые кидаются камнями в собак. Фото: Чёрный список | Смоленск ВКонтакте.

В одном из местных пабликов в «ВКонтакте» смоляне возмутились поведением детей, которые кидаются камнями в собак. По словам очевидцев, дети дразнили дворняжек возле одной из школ на улице Попова.

«Дразнят бездомных собак, кидают камни и, убегая от них на детскую площадку, добавляют риск быть укушенными и другим детям, которые там играют! После ваших детишек собаки становятся все агресивнее к прохожим», - поделился автор поста.

Мнения смолян в комментариях разделались. Одни считают, что дети действительно «переходят все границы» и им стоило бы оставить в покое бездомовых животных. Другие же убеждены, что это в очередной раз поднимает вопрос о большом количестве бездомных животных в регионе, от которых нужно избавляться.

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