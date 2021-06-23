Смоленские энергетики приняли участие в акции «Свеча памяти». Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

В День памяти и скорби, ранним утром 22 июня представители Совета молодежи, Первичной профсоюзной организации и отдела социальных отношений смоленского филиала «Россети Центр» стали участниками всероссийской патриотической акции «Свеча памяти», сообщает пресс-служба филиала.

В 4 часа утра у мемориала «Братские могилы 30000 советских военнопленных, погибших в концлагере №126 в 1941-1945гг» в Смоленске энергетики возложили цветы к мемориалу, зажгли свечи памяти и выложили из свечей слово «Помним», выражая свою солидарность и уважение погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной Войны. Оставив у мемориала зажженные свечи, почтили память погибших минутой молчания.

«Мы не могли остаться в стороне от столь важной акции памяти. Мы отдаем дань глубочайшего уважения воинам, невероятной ценой отстоявшим для нас свободную страну, всем погибшим за Родину. В нашем филиале уделяется большое внимание ветеранам-энергетикам, воевавшим в Великой Отечественной войне, труженикам тыла. Нынешнее поколение будет вечно благодарно им за их священный подвиг», — подчеркнула председатель Совета молодежи филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Анастасия Кулаченкова.