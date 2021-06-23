Первый лесной пожар зафиксировали в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вчера, 22 июня, впервые за сезон в Смоленской области загорелся лес. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, информация об обнаружении низового пожара поступила в районе 14:00.

Огнём была охвачена подстилка на площади 1 гектар в Снигиревском участковом лесничестве. Расстояние до ближайшей жилой зоны с места возгорания составило всего 2 км - это была деревня Микуличи. К счастью, угрозы населенному пункту не было, эвакуация не потребовалась.

В результате случившегося выжженными оказались 5,7 гектаров в Шумячском районе. В общей сложности к тушению были привлечены 17 человек и 7 единиц техники.

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