На трех улицах в Смоленске отключат холодную воду

Смоляне останутся без холодной воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 июня жители сразу трёх улиц Смоленска останутся без холодной воды в жаркий летний день. Ограничения связаны с ремонтными работами, сообщили в Горводоканале.

Ограничение подачи холодной воды продлится с 9:30 утра до 17:00 вечера и коснётся следующих адресов:

- улица Кирова дома 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36,

- улица Ново-Киевская дома 7а, 7б, - переулок Ново-Киевский дома 2а, 4а, - ЦТП 63.

Подвоз воды организуют по телефонам АДС 38-18-50, 70-50-61.

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