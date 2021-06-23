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Происшествия23 июня 2021 13:26

Добровольцы из Смоленска отправятся на поиски девятилетней Виктории Гнедовой

Для поисков ребёнка из Орловской области набирают добровольцев
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские добровольцы помогут в поискать ребёнка из Орловской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Смоленские добровольцы помогут в поискать ребёнка из Орловской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Смоленские добровольцы присоединятся к поискам девятилетней Виктории Гнедовой из Орловской области. Девочка из села Казарь Залегощенского района ушла из дома 18 июня. Все эти дни о местонахождении юной жительницы региона информации нет.

О поиске добровольцев написали на официальном портале ПСО «Сальвар». Для операции нужна помощь старших поисковых групп.

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