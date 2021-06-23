Телефон смолянина за 50 тысяч рублей украли из его борсетки в парке

В парке неизвестный украл телефон из барсетки смолянина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правоохранительные органы обратился житель Рославля с заявлением. По словам мужчины, неизвестный украл из его борсетки, оставленной без присмотра на скамейке в парке, смартфон. Сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, размещенных на территории парка. В результате проведенных мероприятий установлена причастность к хищению ранее судимого местного жителя 1971 года рождения. Он пояснил, что, проходя по парку, обратил внимание на оставленную без присмотра на скамейке сумку и похитил смартфон», - рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Похищенный гаджет изъят сотрудниками полиции. Против местного жителя возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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