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Происшествия23 июня 2021 15:00

На улице Николаева в Смоленске отремонтируют остановку после ДТП

Павильон уже демонтировала профильная служба
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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На улице Николаева демонтировали остановку. Фото: Пресс-служба городской администрации.

На улице Николаева демонтировали остановку. Фото: Пресс-служба городской администрации.

Остановочный павильон на улице Николаева, деформированный после ДТП, демонтирован специалистами МБУ «СпецАвто» для проведения ремонта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«После оценки повреждений павильона было установлено, что отремонтировать его на месте технически не представляется возможным, требуется демонтаж», - рассказали в мэрии.

Специалисты планируют выполнить все необходимые работы в течение нескольких дней.

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