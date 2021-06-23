Ночи в Смоленской области станут еще теплее

В Смоленской области ночи станут еще теплее. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

По сообщению синоптиков Смоленского ЦГМС, 24 июня в области будет малооблачно и без существенных осадков.

В ночное время скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с, днем – 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +16 +21ºС, днем +31 +36°С. В Смоленске: ночью +18 +20ºС, днем +32 +34°С.

Как отметили специалисты центра погоды «Фобос», жара в Смоленске побила максимум 1964 года.

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