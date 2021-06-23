На Королевке в Смоленске появится поликлиника. Фото: 2gis.ru.

О новом медучреждении в Королевке в Смоленске рассказал губернатор Алексей Островский.

«Исходя из того, что Королевка в последние годы активно застраивается, на повестке дня остро стоит проблема оказания медицинской помощи по месту жительства», - рассказал губернатор в официальной группе ВКонтакте.

В настоящее время ближайшие учреждения здравоохранения, где жители микрорайона получают медицинские услуги, находятся на улицах Толмачева и Котовского. Взрослым приходится отправляться на улицу Фрунзе и клинику «Медекс-Смоленск» в Королевке.

«Именно поэтому мы приняли решение строить здесь поликлинику. Общая планируемая численность населения, которая будет в ней обслуживаться, составит порядка 60 тысяч человек, в том числе, почти 50 тысяч – это взрослые и более 10 тысяч - дети», - добавил Алексей Островский.

Также в официальном сообщении было сказано, что в оказании медуслуг акцент будет сделан на терапевтический и педиатрический профиль. В дополнение к основным специальностям здесь будут осуществлять прием аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, детский кардиолог, педиатр, травматолог-ортопед, детский уролог-андролог, детский хирург, детский эндокринолог.

По словам губернатора, на данный момент уже подготовлена проектно-сметная документация, идет формирование пакета документов для заключения контракта на первый этап строительства (здание будет пятиэтажным). Планируется, что в 2024 году поликлиника начнет свою работу.

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