Смоленскэнерго отремонтировало 421,8 км воздушных линий электропередачи

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» с апреля 2021 года приступили к массовым ремонтно-профилактическим работам, которые направлены на повышение надежности электросетевого комплекса и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей области, сообщает пресс-служба компании.

От успешного и своевременного выполнения ремонтов напрямую зависит готовность филиала к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов и безаварийное прохождение зимних максимумов нагрузок.

Массовые ремонтные работы проводятся энергетиками ежегодно с апреля до октября, и являются важным условием для обеспечения надежности функционирования электросетевого комплекса региона в предстоящем осенне-зимнем периоде (ОЗП).

В этом году в рамках ремонтной кампании энергетикам предстоит отремонтировать 864,30 километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и 662 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. В целях профилактики аварийных ситуаций планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности 3104 гектаров трасс воздушных линий электропередачи.

К старту сезона массовых ремонтных работ в 1 квартале осуществлен ремонт 176 км воздушных линий 6-10 кВ и 52 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Собственными силами филиала проведены работы по цеховому ремонту 31 силового трансформатора 6-10 кВ и замене 288 изоляторов. Успешно завершена расчистка 98 км (358 га) просек хозяйственным способом и 67,3 км (294 га) – с помощью подрядных организаций. Упор в этот период был сделан на работы в труднопроходимых местах, болотистых местностях, где возможность движения спецтранспорта в теплый период года затруднена.

За апрель и май энергетики отремонтировали еще 98 км воздушных линий 35-110 кВ, 147,85 км воздушных линий 0,4-10 кВ и 198 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Проведены работы по цеховому ремонту 27 силовых трансформаторов 6-10 кВ. Кроме того, было расчищено 192,75 км (776 га) просек воздушных линий 6-110 кВ и заменено 947 изоляторов.

Выполнение ремонтной программы филиала направлено на обеспечение работоспособности линий электропередачи и подстанций, безаварийное прохождение отопительного сезона и общее повышение надежности электросетевого комплекса региона.

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