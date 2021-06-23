В «красной зоне»

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Увеличивается число госпитализированных и нуждающихся в стационарной помощи. По данным на конец прошлой недели, в больницах региона оставались свободными менее 160 инфекционных коек.

Такие цифры озвучили в ходе очередного рабочего совещания членов администрации Смоленской области, которое провёл губернатор Алексей Островский в режиме видеоконференцсвязи.

Глава региона поднял тему состояния коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас, когда эпидобстановка в регионе является напряжённой, этот вопрос стоит крайне остро.

«Мы должны в случае необходимости оперативно разворачивать дополнительные коечные места. Нельзя допустить, чтобы смоляне, нуждающиеся в госпитализации, не имели возможности лечь в стационар!» - потребовал глава региона.

Как доложила вице-губернатор Полина Хомайко, в 10 медицинских учреждениях Смоленщины (это Клиническая больница №1, Клинический родильный дом, Вяземская, Рославльская, Сафоновская, Гагаринская, Дорогобужская, Ярцевская и Сычевская ЦРБ, а также МСЧ-135 в Десногорске) созданы 1109 инфекционных коек для лечения пациентов с COVID. И это составляет более 230% от плановых показателей Минздрава России.

В связи с ростом заболеваемости COVID по указанию губернатора активно ведётся работа по развёртыванию новых мест в больницах. 15 июня дополнительно под эти нужды были перепрофилированы 80 коек в Клиническом родильном доме по ул. Кирова в Смоленске. В случае дальнейшего ухудшения эпидобстановки власти готовы дополнительно развернуть ещё 800 коек в ряде лечебных организаций региона.

Алексей Островский поручил вице-губернатору Полине Хомайко держать вопрос на постоянном контроле. Ещё одно поручение губернатора касалось обеспеченности больниц региона средствами индивидуальной защиты.

Как отметила Полина Хомайко, в этом году медорганизации самостоятельно закупают необходимое им количество СИЗов. На данный момент информации о нехватке тех или иных средств не поступало.

«Поручаю департаменту по здравоохранению провести проверку, удостовериться, что все больницы без исключения обеспечены СИЗами в нужном количестве, и доложить мне о результатах этих проверочных мероприятий», - обратился к подчинённым глава региона.