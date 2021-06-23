Помощь по соцконтракту

Фото: администрация Смоленской области.

Такая практика направлена на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Как подчеркнула руководитель департамента по социальному развитию Елена Романова, на территории области помощь на основании социального контракта предоставляется в таких сферах, как поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства.

В рамках соцконтракта граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут, например, приобрести одежду, обувь, лекарства, товары первой необходимости и товары для ведения личного подсобного хозяйства, пройти лечение и профилактический медосмотр.

В этом году на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 250 млн рублей. Ожидается, что за социальным контрактом обратится более 1,7 тысячи смолян.

В ближайшее время перечень мер поддержки по соцконтракту может быть расширен.

Глава региона поручил своим заместителям вместе со специалистами региональной службы занятости населения проработать вопрос использования целевых средств для обучения граждан по востребованным специальностям с их последующим трудоустройством.

«Уверен, это станет хорошим подспорьем для смолян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - заключил губернатор Алексей Островский.