Губернатор поздравил смоленских медиков

Фото: администрация Смоленской области.

Сложно найти человека, который хоть бы раз не обратился за помощью к врачу или медсестре. И люди в белых халатах, следуя клятве Гиппократа и зову сердца, порой совершают настоящие чудеса, возвращая людям здоровье, а иногда и жизни.

В преддверии профессионального праздника медицинского сообщества в администрации региона состоялась торжественная церемония награждения работников системы здравоохранения Смоленской области. В церемонии принял участие губернатор Алексей Островский.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что работа в медицине - это не только призвание, но и огромная ответственность, а труд во имя жизни и здоровья смолян, особенно в условиях пандемии коронавируса, заслуживает глубокого уважения и общественного признания.

«На протяжении всего жизненного пути рядом с нами находитесь вы, люди в белых халатах. Огромное вам спасибо за спасенные жизни и здоровье! Особенно в это непростое время, когда многие из вас «сражаются», что называется, на передовой, противодействуя пандемии, рискуя собой и здоровьем своих родных», - выразил от имени смолян благодарность медикам Алексей Островский.

Глава региона пожелал виновникам торжества новых профессиональных успехов, счастья и благополучия. «Низкий вам поклон за ваш труд! А самое главное - крепкого здоровья!» - подытожил Алексей Островский.

Также он вручил лучшим представителям медицинской отрасли региона нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», Почетные грамоты администрации Смоленской области и Благодарственные письма губернатора. Всего награды получили более 20 человек.

По программе модернизации

День медицинского работника по праву могут считать своим профессиональным праздником более 19 тысяч человек. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, другие специалисты. Условия их работы в последние годы серьёзно изменились.

За полтора года была проведена масштабная модернизация системы газоснабжения медучреждений региона, они получили более 2,5 тысячи единиц оборудования и изделий медицинского назначения. Это дополнительные аппараты ИВЛ, функциональные кровати для реанимации, дефибрилляторы, концентраторы кислорода, которые сейчас, в период пандемии, крайне востребованы. На эти цели направили свыше 500 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Переоснащение учреждений здравоохранения продолжится и в дальнейшем. Многие в ближайшее время получат современную аппаратуру, автомобили. Среди них как крупные больницы, так и медицинские организации на периферии.

«Только на приобретение высокотехнологичной аппаратуры по моему указанию выделено почти 700 млн рублей. На эти средства купят компьютерные томографы, рентгеновскую, ультразвуковую и иную медтехнику, которая поступит в областную клиническую больницу, онкодиспансер, Консультативно-диагностическую поликлинику №1, Сафоновскую ЦРБ и иные медучреждения», - рассказал о планах губернатор Алексей Островский.

Также в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения приобретут 7 единиц санитарного автотранспорта для доставки пациентов, медицинских работников, перевозки биологических материалов и лекарств до местных жителей. Автомобили поступят в Духовщинскую, Ершичскую и Шумячскую ЦРБ.

Всего в ближайшую пятилетку автопарк медучреждений, расположенных в отдалённых районах области, пополнится 222 автомобилями.

Часть больниц отремонтируют. По словам главы региона, в этом году планируется провести капитальный ремонт более чем 40 объектов в 24 учреждениях здравоохранения - в их числе Гагаринская, Дорогобужская, Краснинская, Сафоновская, Холм-Жирковская, Вяземская и Смоленская ЦРБ.

В тему

В регионе сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи населению. В ней задействованы 43 больницы, 8 специализированных диспансеров, 7 поликлиник, 8 стоматологических поликлиник, детский санаторий и 2 дома ребёнка. Кроме того, для обслуживания сельского населения сохранены 488 фельдшерско-акушерских пунктов.