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Общество24 июня 2021 8:11

В Смоленске благоустройство сквера имени Клименко выполнено на 50 процентов

Рабочие готовят основание под покрытие
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске благоустройство сквера имени Клименко выполнено на 50 процентов. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске благоустройство сквера имени Клименко выполнено на 50 процентов. Фото: администрация Смоленской области.

В сквере закончены электромонтажные работы, продолжаются подготовительные работы для устройства основания под покрытие – сначала рабочие уложат подушку из щебня, затем 15-сантиметровый слой армированного бетона, после чего будет выложена брусчатка.

В пресс-службе администрации Смоленска сообщили, что бордюры в сквере будут выполнены из карельского гранита, который имеет высокое сопротивление износу.

– Работы проводятся с сохранением всех зеленых насаждений, – отметили в администрации.

Сквер реконструируют по программе «Комфортная городская среда».

Ранее "КП" писала, что на улице Николаева в Смоленске отремонтируют остановку после ДТП. Павильон уже демонтировала профильная служба.