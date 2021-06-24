В Смоленске благоустройство сквера имени Клименко выполнено на 50 процентов. Фото: администрация Смоленской области.

В сквере закончены электромонтажные работы, продолжаются подготовительные работы для устройства основания под покрытие – сначала рабочие уложат подушку из щебня, затем 15-сантиметровый слой армированного бетона, после чего будет выложена брусчатка.

В пресс-службе администрации Смоленска сообщили, что бордюры в сквере будут выполнены из карельского гранита, который имеет высокое сопротивление износу.

– Работы проводятся с сохранением всех зеленых насаждений, – отметили в администрации.

Сквер реконструируют по программе «Комфортная городская среда».

Ранее "КП" писала, что на улице Николаева в Смоленске отремонтируют остановку после ДТП. Павильон уже демонтировала профильная служба.