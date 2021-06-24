Мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области

ЧП произошло сегодня ночью в деревне Моготово. Жилой дом загорелся на улице Северной, пожарным потребовалось две автоцистерны, чтобы потушить пламя. Здание полностью сгорело внутри, уничтожена кровля. В строении нашли тело погибшего хозяина дома.

– При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего мужчины – хозяина дома 1980 года рождения. Оперативно-следственной группой устанавливаются причины пожара и нанесенный ущерб. Одна из основных рассматриваемых версий причины возгорания – неосторожность погибшего собственника при курении, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске нетрезвый мужчина угнал покататься открытый «ВАЗ». Хозяин легковушки оставил ключи в замке зажигания.