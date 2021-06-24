Автомобиль BMW 523i сгорел в Десногорске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл сегодня утром, у проезжей части 2-ого микрорайона в Десногорске. Ещё до приезда пожарных, припаркованный BMW 523i 2010 года выпуска пытались потушить водители, проезжающие мимо.

– В результате случившегося, огнем был поврежден моторный отсек, передний бампер, передние крылья и лобовое стекло. Что стало причиной возгорания - неосторожность или чей-то злой умысел - устанавливается, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Ранее в пожаре под Смоленском погиб мужчина. Неосторожное курение стало возможной причиной возгорания.