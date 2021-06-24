Под Смоленском брат зарезал родственника во время ссоры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Трагедия в одной из квартир города Ярцево произошла накануне, 23 июня. Между братьями разгорелся конфликт и в ответ на удар кулаком младший ударил ножом в грудь старшего. От полученного повреждения 33-летний потерпевший спустя несколько часов скончался в лечебном учреждении.

- Подозреваемый в настоящее время задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в СКР по региону.

Ранее "КП" писал, что в Смоленске нетрезвый мужчина угнал покататься открытый «ВАЗ». Хозяин легковушки оставил ключи в замке зажигания.