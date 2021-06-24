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Происшествия24 июня 2021 11:07

Под Смоленском брат зарезал родственника во время ссоры

33-летний мужчина умер в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском брат зарезал родственника во время ссоры.

Под Смоленском брат зарезал родственника во время ссоры.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Трагедия в одной из квартир города Ярцево произошла накануне, 23 июня. Между братьями разгорелся конфликт и в ответ на удар кулаком младший ударил ножом в грудь старшего. От полученного повреждения 33-летний потерпевший спустя несколько часов скончался в лечебном учреждении.

- Подозреваемый в настоящее время задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в СКР по региону.

Ранее "КП" писал, что в Смоленске нетрезвый мужчина угнал покататься открытый «ВАЗ». Хозяин легковушки оставил ключи в замке зажигания.