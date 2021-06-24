Зелёные насаждения спасают от жары в Смоленске.\ Фото: пресс-служба администрации города Смоленска

Кустарники, деревья и газоны поливают с 12:00 до 7:00 . В это время влага испаряется медленнее всего, а спецтехника не мешает движению транспорта и прохожим. Ночью выпускают 3 поливальные машины – две для полива цветников и деревьев и одна для помывки тротуаров, парков и скверов.

– В первую очередь поливают цветники, потом деревья. Каждая машина с объемом цистерны 8 кубометров за ночь заправляется до 7 раз, – рассказали в МБУ «Зеленстрой».

Также коммунальные службы Смоленска дважды в сутки поливают центральные улицы города.

Ранее рекорд максимальной температуры установили в Смоленской области.