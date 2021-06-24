Подросток 14 лет пропал в Вяземском районе. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.

14-летний подросток пропал в среду, 23 июня, недалеко от деревни Путьково Вяземского района. Для организации полномасштабного розыска следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

– Предварительно установлено, что 23 июня около 19 часов несовершеннолетний вышел из дома в деревне Путьково Вяземского района, чтобы покататься на велосипеде. В дальнейшем домой по адресу проживания подросток не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено, – сообщили в СУ СК РФ по Смоленской области.

При осмотре берега искусственного водоёма рядом с деревней нашли велосипед, на котором подросток уехал кататься, а также его личные вещи и одежду. Для масштабного поиска сотрудники ведомства задействовали спасателей, полицейских, МВД, добровольцев регионального ПСО «Сальвар» и местных жителей. На данный момент проверяются все версии произошедшего, следователи допрашивают родственников подростка, устанавливают свидетелей. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СКР по области.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемом, просьба связаться со следователями по телефону: 8(915)655-98-77, либо сообщить в полицию по телефону 02.

Ранее в Смоленской области 14-летняя девочка утонула на глазах у взрослых.