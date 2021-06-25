Исторический центр продолжают благоустраивать в Рославле. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На площади Ленина в Рославле продолжается благоустройство исторического центра от улицы Красина до улицы Советской. Амфитеатр, скейт-парк для детей, качели, современная остановка общественного транспорта и площадка для игры в стритбол появятся в центре города.

Этот дизайн-проект стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек», на его реализацию выделили 70 млн рублей из федерального бюджета.

– В проекте большая роль отведена функционированию площади в обычные дни, помимо крупных мероприятий. Предусмотрена серия микро-пространств для разных групп пользователей в том числе для занятий с детьми, игре в шахматы для пожилых, танцев, занятий спортом для локальных городских сообществ, – отметили в администрации Смоленской области.

На сегодняшний день проектно-сметная документация готова, определена подрядная организация и уже ведутся работы. Рассматриваемая территория является центром города и обладает существенным потенциалом как историко-культурным, так и рекреационным.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске благоустройство сквера имени Клименко выполнено на 50 процентов.