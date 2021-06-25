Мощи Александра Невского доставят в Смоленск. Фото: Александр Груз.

Мощи Александра Невского пробудут в Смоленском соборе с 12 по 14 августа. Дата их принесения выбрана не случайно – в этом году исполняется 800 лет со Дня рождения святого, а 12 июня – праздник каждого россиянина, день единения и гордости за свой народ.

Кроме нашего города, мощам смогут поклониться еще в 82 городах России и Белоруссии.

Отметим, с юных лет Александр прославился как великий воин и защитник Русской земли.

Читай также:

В Смоленской области ужесточили положения Указа о повышенной готовности. Социальные услуги теперь доступны только по записи, а посещение людей в соцучреждениях запрещены до 4 июля.