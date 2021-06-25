Смоленский губернатор посетил производство по переработке льна. Фото: пресс-служба администрации по Смоленской области.

Глава региона Алексей Островский посетил производственную площадку «ТЛМ» в рамках рабочей поездки в Рославльский район, где ознакомился с ходом реализации проекта, предполагающего создание льнозавода. К осуществлению инвестпроекта компания приступила ещё в 2019 году, суммарный объём инвестиций составит 60 млн рублей. Работа будет направлена на создание предприятия по возделыванию льна, первичной переработке льнотресты и углублённой переработке льноволокна. Первую линию производства уже запустили.

Как рассказал генеральный директор «ТЛМ» Александр Кондраков, поставка продукции осуществляются, в основном, на экспорт – в страны Евросоюза, ЕАЭС, Китайскую Народную Республику. Вместе с тем, инвестор готов сотрудничать и с российскими компаниями, сейчас ведутся переговоры с предприятиями из Ивановской и Псковской области.

Ожидается, что запуск второй линии и линии котонизации состоится до конца 2021 года. На сегодняшний день полностью завершили первый этап реализации инвестиционного проекта, появилось 26 новых рабочих мест.

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