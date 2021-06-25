Новые топиарии установили в Лопатинском саду в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Зеленые фигуры лося, медведицы с медвежатами и кабана украсили территорию парка со стороны улицы Пржевальского. Фигуры животных сделаны из газонной травы.

Новые топиарии установили в Лопатинском саду в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

– Эти фигуры, подаренные парку группой смоленских предпринимателей, будут радовать гостей Лопатинского сада круглый год, – сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.

Ранее "КП" писала, что две мемориальные доски планируют установить в Смоленске.