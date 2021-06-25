Стал известен ход благоустройства двора по улице Октябрьской революции в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В настоящее время во дворе дома №4 заменили водопровод, теплосети, заканчивается ремонт газопровода.

Всего в столице региона отремонтируют территории по 8 адресам.

В других дворах, отмечают в администрации Смоленска, уже отремонтировали коммуникации, подрядчики ведут демонтажные и геодезические работы, доставляют строительные материалы и опоры ЛЭП, на ряде объектов ведется подготовка основания под бордюры, устанавливаются бортовые камни на тротуарах.

Напомним, что в минимальный перечень работ входит ремонт придомовой дороги, пешеходных дорожек, установка лавочек, урн, освещения, оборудуются парковочные места, контейнерные площадки и дорожки к ним. За дополнительные работы жильцам придется заплатить – 20 процентов от стоимости работ.

Также две мемориальные доски планируют установить в Смоленске. Депутаты городского совета предложили увековечить имена Юрия Пашкова и Владимира Прохорова (подробнее).