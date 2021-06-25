Смолянка перевела более полмиллиона рублей мошеннику. Фото: Татьяна Расюк

По данным УМВД России по городу Смоленску, 30-летней местной жительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником Центрального банка РФ и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Женщина засомневалась, тогда ей позвонил еще один мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он подтвердил слова звонящего и сказал, что женщина может спасти деньги. Для этого он предложил взять кредит, перевести свои сбережения и кредитные деньги на 35 «безопасных» абонентских номеров.

– После перевода денег заявительница попыталась связаться со звонившим ей сотрудником банка, но его номер был заблокирован. Смолянка обратилась в полицию. По факту мошенничества полицейские проводят проверку, – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области поиски 14-летнего школьника окончены, мальчик погиб. Ребенка нашли в пруду недалеко от деревни, где он проживал.