Энергетики Смоленскэнерго установили 69 птицезащитных устройств нового типа

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» продолжают реализацию программы по обеспечению экологической безопасности производственной деятельности, принимают меры, направленные на сохранение живой природы, а также профилактику технологических нарушений, вызванных воздействием животных, в том числе птиц, сообщает пресс-служба компании.

В рамках программы специалисты установили птицезащитные устройства нового типа, преимуществами которых является удобная конструкция (поставляется в готовом для монтажа виде и не требует сборки на высоте), универсальность (подходит на большинство изоляторов, применяемых на воздушных линиях от 6 кВ и выше), легкий и быстрый монтаж, компактность изделия.

Данные типы птицезащитных устройства применяются на воздушных линиях электропередачи напряжением от 6 кВ и выше, препятствуют посадке на опоры птиц, при этом безопасны и не наносят вреда их жизни и здоровью.

Всего было установлено 39 устройств на опорах воздушной линии 10кВ Светотехника – Мишино и 30 устройств на опорах воздушной линии 110кВ Знаменка – Угра. Линии осуществляют электроснабжение почти 10 тысяч жителей Гагаринского и Угранского районов, а также ряда важных районных предприятий, муниципальных учреждений - ООО «Гагаринконсервмолоко», Гжатский водозабор, завод «Светотехника», ООО «Гагарин-Останкино», ООО «Флокс», Газспецстрой, АЗС, ООО «Гагаринмолоко», Агротехсервис, газовую котельную, школы, медпункт, спортклуб, котельную, водокачку, почтовое отделение, связь, магазины и другое.

Проведенные энергетиками мероприятия обеспечили не только безопасность птиц, но и повысили общую надежность работы линий электропередачи, снизили количество потенциальных аварийных отключений, продлили срок эксплуатации изоляторов.

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