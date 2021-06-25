Жительницу Десногорска признали виновной в покушении на убийство внука

По данным следствия, 8 января 2021 года, между пожилой женщиной и её нетрезвым 25-летним внуком произошёл конфликт, в результате которого пенсионерка дважды ударила мужчину ножом в грудь и плечо, пока тот спал. Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщили в СУ СК России по Смоленской области, экспертиза показала, что в момент покушения женщина не находилась в состояния аффекта и действовала осознанно. Суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 5 годам лишения свободы условно.

Ранее "КП" писала, что смолянка перевела более полмиллиона рублей мошеннику. Неизвестный предложил женщине перевести деньги на «безопасные счета».