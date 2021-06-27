27 июня в Смоленской области вновь прогремит гроза. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Сегодня, 27 июня, в Смоленске и области будет облачно, но с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории региона пройдут кратковременные дожди, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

«Будьте внимательны и осторожны, местами прогремит гроза, днём возможен град», - добавили в ведомстве.

Ветер будет дуть восточной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +15°C…+20°C, днем +26°C…+31°C. В Смоленске: ночью +16°C…+18°C, днем +27°C…+29°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.

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