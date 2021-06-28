В Смоленске СКР возбудил дело на отца за избиение грудного ребенка. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

Видео с издевательствами отца над дочерью поделилась местная жительница в соцсетях. На записи мужчина трясёт кричащего ребёнка вниз головой и требует успокоиться. Неравнодушная смолянка отметила, что в семье воспитываются ещё двое детей, а их отец уже привлекался к уголовной ответственности и некоторое время находился на лечении в психиатрической клинике.

– 33-летний житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, избивал ребенка – шестимесячную девочку – с декабря 2020 года по июнь 2021-го, – сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

В настоящее время, по данным пресс-службы УМВД по Смоленской области, двое дочерей вместе с матерью переселены в отдельную квартиру, чтобы не допустить дальнейших издевательств над ребёнком, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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