Смолянка фиктивно прописала шестерых иностранцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Факт незаконной постановки на учет вскрылся после проверки. По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении подозреваемой – 59-летней жительницы Вяземского района – возбудили уголовное дело по статье Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее в Смоленске СКР возбудил дело на отца за избиение грудного ребенка. Мужчину выводил из себя плач малыша.

Также "КП" писала, что следователи начали проверку по факту ДТП с ребёнком, девочка выходила из трамвая, когда вдруг оказалась под колёсами авто.