1760 жителей вакцинировались от COVID-19 за сутки в Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В регионе продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Всего в регион поступило 123 589 доз вакцины, 88 276 человек привились двумя компонентами, 110 870 – получили первый.

По данным на 27 июня, в столице региона зафиксировано 13 981 случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе инфекция унесла жизни 1105 человек.

Ранее фильм о необходимости вакцинации от COVID-19 вышел в Смоленске. Авторы говорят о важности соблюдения масочного режима, социальной дистанции и вакцинации (подробнее).