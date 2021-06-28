Смолянка погасила долг по алиментам ради сына. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд временно лишил мать родительских прав и обязал выплачивать определенную сумму опекуну ребёнка. Женщина не имела постоянной работы, поэтому не платила алименты и накопила долг на сумму около 72 тысяч рублей. Также она не занималась воспитанием и образованием сына. Судебные приставы предложили устроиться должнице на работу, однако возможностью мать не воспользовалась. Тогда ей назначили административное наказание и определили на уборку городских улиц. Когда долг был погашён, родительские права женщине вернули и теперь она снова может воспитывать ребенка.

Ранее "КП" писала, что смолянка фиктивно прописала шестерых иностранцев. Женщине грозит три года тюрьмы.