Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июня 2021 11:12

Смолянка погасила долг по алиментам ради сына

Женщина задолжала ребёнку 72 тысячи рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смолянка погасила долг по алиментам ради сына.

Смолянка погасила долг по алиментам ради сына.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд временно лишил мать родительских прав и обязал выплачивать определенную сумму опекуну ребёнка. Женщина не имела постоянной работы, поэтому не платила алименты и накопила долг на сумму около 72 тысяч рублей. Также она не занималась воспитанием и образованием сына. Судебные приставы предложили устроиться должнице на работу, однако возможностью мать не воспользовалась. Тогда ей назначили административное наказание и определили на уборку городских улиц. Когда долг был погашён, родительские права женщине вернули и теперь она снова может воспитывать ребенка.

Ранее "КП" писала, что смолянка фиктивно прописала шестерых иностранцев. Женщине грозит три года тюрьмы.