Скидки до 20% на индивидуальные поездки в купе будут действовать до конца июля. Фото: Пресс-служба МЖД.

Скидка до 20% в зависимости от даты отправления будет предоставляться при единовременном выкупе всех мест в купе на поезда, отправляющиеся с 15 июня по 31 июля 2021 года.

Например, при покупке билета за 6 дней и более до отправления поезда к тарифам на проезд будет применяться скидка 10%. А при покупке билета за 5 дней и менее до отправления поезда будет предоставляться скидка 20%.

Получить подробную информацию по условиям проведения акции можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе в разделе «Тарифы и акции». Скидка применяется только к тарифам на проезд и не суммируется с другими скидками/специальными тарифами. Частичный возврат билетов не производится.

Получать информацию о новых предложениях в ежедневном режиме пассажиры также могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала.

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.