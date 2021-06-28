Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Смоленской области

Обязательную вакцинацию ввели в Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление, которое вводит обязательную вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. Сделать прививки смоляне должны до 1 сентября 2021 года. Решение принято в связи со стремительным ростом заболеваемости.

Первыми должны привиться работники сферы услуг, транспорта, медики, учителя, работники салонов красоты, МФЦ, общепита и др. Узнать полный перечень можно здесь.

В документе говорится, что вакцинацию должны пройти не менее 60 процентов работников организаций. Прививать будут препаратом "ЭпиВакКорона".

Ранее "КП" писала об организации новых коечных мест для больных коронавирусом.

Подробнее об эпидобстановке - здесь.