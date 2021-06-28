Мощи Александра Невского прибыли в Смоленск. Фото: Юлия Штирбу.

Мероприятие, посвященное принесению мощей святого князя Александра Невского, состоялось в понедельник, 28 июня. Ковчег с православной реликвией встретили первые лица города, духовенство Смоленской епархии, представители силовых структур, жители и гости Смоленска. Участники возложили цветы к Вечному огню и смогли первыми прикоснуться к мощам святого. Ковчег пробудет в Свято-Успенском кафедральном соборе с 29 июня по 1 июля, а затем отправится в Витебск.

Фото: Юлия Штирбу.

Напомним, что кроме нашего города, мощам смогут поклониться еще в 82 городах России и Белоруссии.