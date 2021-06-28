Дорогу Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново отремонтируют к концу года. Фото: пресс-служба СОГБУ «Смоленскавтодор»

Реконструкция проходит на участке протяжённостью 4,9 км, на данный момент, работы идут в районе деревни Новоспасское, ведётся укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также на реконструируемом участке дороги установят новые дорожные знаки, остановки, ограждения, проведут водопроводные трубы и нанесут разметку.

Ремонт проводится в рамках программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области», его планируют закончить к концу 2021 года.

Ранее "КП" писала, что ремонт улицы Маяковского начали в Смоленске.